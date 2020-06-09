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حدث في ٨ ساعات| مجلس الأمن القومي يصدر بيانا حول سد النهضة.. وإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

08:09 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
حدث في ٨ ساعات| مجلس الأمن القومي يصدر بيانا حول سد النهضة.. وإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

حدث في ٨ ساعات

كتب - أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع مجلس الأمن القومي يجتمع برئاسة الرئيس السيسي، وإعلان وزير الكهرباء الأسعار الجديدة للشرائح.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سد النهضة السيسي ليبيا محمد شاكر وزارة الكهرباء الأزهر الشريف التاريخ الإسلامي رجب طيب أردوغان الإرهاب

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