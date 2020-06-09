حدث في ٨ ساعات| مجلس الأمن القومي يصدر بيانا حول سد النهضة.. وإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء
كتب - أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع مجلس الأمن القومي يجتمع برئاسة الرئيس السيسي، وإعلان وزير الكهرباء الأسعار الجديدة للشرائح.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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