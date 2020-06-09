مش محتاجين مساجد وكنائس جديدة.. "ثقافة النواب" تشدد على سرعة إنشاء مستشفى طلبة "أكاديمية الفنون"

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة نضال السعيد وكيل اللجنة، على موازنات جهاز التنسيق الحضاري وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة.

وقال ممثل جهاز التنسيق الحضاري إن الجهاز قدم موزانة بإجمالي 41 مليون جنيه؛ ووافقت وزارة المالية على تخصيص 31 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ مناسب على حد قوله، لافتًا إلى أنه بعد الربع الأول من الميزانية سيتم التنسيق مع وزارة المالية حال وجود مستجدات يحتاج إليها الجهاز.

وأضاف ممثل جهاز التنسيق الحضاري أن الجهاز لديه العديد من المشروعات القائمة في المحافظات، التي تهدف إلى الحفاظ على التراث وتحسين الشكل الجمالي للميادين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء طالب بتكرار تجربة تطوير ميدان التحرير في باقي ميادين المحافظات المختلفة.

وأكد ممثل جهاز التنسيق الحضاري أن الجهاز وضع عددًا من القواعد والضوابط لمواجهة أي تجاوزات في إعادة طلاء التماثيل، لا سيما أن تحسين الصورة البصرية في كل الميادين ينعكس على الانتماء وحب العمل.

وشدد نضال السعيد، وكيل اللجنة، على أن أجور العاملين في أي موازنة خط أحمر، ويجب وضعها في المقام الأول خلال إعداد أي ميزانية.

وفي ما يخص ميزانية قطاع الفنون التشكيلية، أكد خالد سرور رئيس القطاع بوزارة الثقافة، أن الوزارة تسعى لوجود ثروة من اللوحات الفنية؛ حيث تمتلك وزارة الثقافة 26 متحفًا فنيًّا، بخلاف القاعات الرئيسية، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح متحف محمود خليل خلال العام الحالي.

وشدد نضال السعيد، خلال مناقشة ميزانية أكاديمية الفنون، على سرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى الطلبة التابع للأكاديمية، قائلًا: "نحن لسنا في حاجة إلى مساجد أو كنائس جديدة؛ ولكننا في حاجة إلى مستشفيات"، وهو ما رد عليه مسؤولو أكدايمية الفنون بأن التأخير يرجع إلى عدم وجود ميزانية.