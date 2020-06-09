ياسمين فؤاد: قرار تحصيل رسوم مقابل أنشطة المحميات الطبيعية حافظ على استدامتها

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ملف المحميات نال دعم الحكومة؛ ليتم العمل على تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به مصر من تنوع بيولوجي؛ حيث تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد ١٢ محمية بربوع مصر، ومنها إنشاء مراكز الزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم، بالإضافة إلى دمج المجتمع المحلي بالمحميات في أنشطتها لتنميتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا من خلال توفير فرص عمل مستدامة، ومثال لذلك في مساعدة سكان محمية سانت كاترين على الاستفادة بما تحويه من النباتات الطبية ببيعها.

جاء ذلك خلال قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، باستعراض تقرير حول جهود تحسين البيئة المصرية خلال ٦ سنوات، والذي أظهر تطورًا ملحوظًا في الملف البيئي بكل مجالاته، مؤكدةً أن إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها مصر وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية؛ مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وهذا يتضح في ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في عديد من المجالات البيئية وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية.

وأضفت فؤاد، من أهم مشروعات تطوير المحميات مشروع تطوير السقالات والمماشي البحرية بمحميتى نبق وأبوجالوم بتكلفة تقدر بنحو 8.5 مليون جنيه، كذلك مشروع تطوير وإنشاء وحدات سكنية بقرية الغرقانة بمحمية نبق بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون جنيه، وإنشاء متحف الحفريات وتغير المناخ بمنطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان، والمتحف المفتوح بمنطقة جبل قطراني بمحمية قارون.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتطوير محمية وادي دجلة لتكون نموذجًا لإمكانية استفادة المواطنين من المحميات الطبيعية كمتنزه ومتنفس طبيعي، مع توعيتهم بكيفية التعامل السليم مع الموارد الطبيعية لاستدامتها، كما تم تطوير وإعادة تأهيل حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ وتطوير محميات سانت كاترين كتطوير مسار جبل موسى، وقام مشروع رفع كفاءة المقر الإداري لمحميات جنوب سيناء بمدينة دهب بتطوير مركز تدريب المحميات بمدينة شرم الشيخ.

ونوهت الوزيرة بأن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة أعلن محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد، مما يعد انعكاسًا لجهود الحماية التي تقوم بها وزارة البيئة بهما للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وقالت فؤاد إنه تم إعداد خطة إدارة مناطق الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة؛ لضمان حماية الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها، وكذلك صدور قرار وزارة البيئة بدعم رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة.