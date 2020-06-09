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زيادة تصل 18 قرشا في الكيلووات.. الأسعار الجديدة للمحاسبة بجميع شرائح الكهرباء

11:14 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
زيادة تصل 18 قرشا في الكيلووات.. الأسعار الجديدة للمحاسبة بجميع شرائح الكهرباء

مؤتمر إعلان الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والموارد المتجددة، أسعار الشرائح الجديدة، بدءا من فاتورة يوليو المقبل.

وبحسب ما قال في مؤتمر صحفي منذ قليل، جاءت الأسعار كما يلي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشا لكل كيلووات، بدلا من بسعر 30 قرشاً.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشا لكل كيلووات بدلا من 40 قرشاً.

الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشاً حاليا.

الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 96 بدلا من بسعر 82 قرشاً.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشاً.

الشريحة السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.

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الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء الجديدة

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