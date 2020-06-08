​عبدالعال يرسل برقية تأييد للسيسي بشأن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

(مصراوي):



أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار في ليبيا.



وقال عبدالعال في برقيته: "إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، ليبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء في ليبيا، والحافظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعي للأمن القومي المصري".

وأضاف: "يؤيد مجلس النواب بيان القاهرة الهادف إلى تأكيد وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما يؤيد مجلس النواب حرصكم على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الإرهاب".

"ويحذر مجلس النواب من التدخل التركي السافر في ليبيا وتداعياته على الأمن القومي المصري والعربي وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية".

"ويذكر مجلس النواب بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، ونقل عناصرها المتطرفة إلى ليبيا ومن قبلها إلى سوريا متسلحة بشعار الإرث العثماني، وما يترتب على ذلك من تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته".

"ويشدد مجلس النواب على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد، دعمًا وخلف قيادته السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وستدافع عن أمنها القومي وما يمس مصالحها الحيوية".