البرلمان يوافق على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في مجموعه، وقرر إحالة المشروع إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ 10 جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتبارًا من العام الدراسية 2019/2020.

ويستهدف التعديل الذي أُدخل على القانون القائم إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

وبناءً على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من المصروفات والرسوم الدراسية المُقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المُنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذي يرعى الموهوبين والمُبدعين.