أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"تنبؤات الاثنين".. البيئة: الرياح تتجاوز 10 أمتار في الثانية.. وفرص التلوث متوسطة

11:33 ص الإثنين 08 يونيو 2020
"تنبؤات الاثنين".. البيئة: الرياح تتجاوز 10 أمتار في الثانية.. وفرص التلوث متوسطة

وزارة البيئة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الاثنين، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الاثنين

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال وشرق القاهرة، وجيدة على جنوب وغرب ووسط القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.6 متر في الثانية إلى 10.8 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتترواح سرعة الرياح من 1.6 متر في الثانية إلى 9.6 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (قنا – الأقصر – أسيوط - سوهاج)، وجيدة على (الفيوم - بني سويف - أسوان - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.5 متر في الثانية إلى 10.4 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.7 متر في الثانية إلى 8.2 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على السويس، ومتوسطة سيئة على (شمال سيناء – بورسعيد - الإسماعيلية - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل خاصة في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.1 متر في الثانية إلى 10.8 متر في الثانية.

وزارة البيئة الرياح

الخبر التالى:

طلاب "هندسة القاهرة" يبتكرون حلولًا لمشكلات فقد الأطفال ومساعدة ضعاف السمع والمكفوفين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا