"تنبؤات الاثنين".. البيئة: الرياح تتجاوز 10 أمتار في الثانية.. وفرص التلوث متوسطة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الاثنين، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الاثنين

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال وشرق القاهرة، وجيدة على جنوب وغرب ووسط القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.6 متر في الثانية إلى 10.8 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتترواح سرعة الرياح من 1.6 متر في الثانية إلى 9.6 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (قنا – الأقصر – أسيوط - سوهاج)، وجيدة على (الفيوم - بني سويف - أسوان - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.5 متر في الثانية إلى 10.4 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.7 متر في الثانية إلى 8.2 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على السويس، ومتوسطة سيئة على (شمال سيناء – بورسعيد - الإسماعيلية - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل خاصة في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.1 متر في الثانية إلى 10.8 متر في الثانية.