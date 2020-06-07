تعقيم السيرك القومي والبالون.. وإجراءات احترازية حال افتتاحهما (صور)
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(مصراوي):
نفذ البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، اليوم الأحد، حملة لتطهير وتعقيم مبنى الإدارة العامة بوسط القاهرة وجميع المكاتب والإدارات ومداخل ومخارج المبنى من فيروس كورونا.
وقال المخرج عادل عبده في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تم توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد في جميع المواقع التابعة للبيت، وتم تعقيم السيرك القومي ومسرح البالون وقاعة صلاح جاهين، وجميع إدارات الفرقة المتواجدة داخل مسرح البالون.
وأضاف عبده: "سيتم رش وتعقيم باقي المواقع التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تماشيًا مع سياسة الدولة وحرصًا على سلامة العاملين بالبيت من فيروس كورونا المستجد، وهو ما سنقوم به في كل المواقع التابعة للبيت، برش وتعقيم مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية وسيرك 15 مايو في حلوان ومسرح وسيرك جمصة".
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