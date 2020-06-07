عبدالله حماد: رجل الأعمال محمد فريد خميس أجرى جراحة ناجحة في الولايات المتحدة



(مصراوي):

أعلن الدكتور حماد عبدالله حماد، الخبير العالمي المصري في الغزل والنسيج، نجاح عملية جراحية دقيقة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك مصانع وشركات النساجون الشرقيون.

ونشر حماد على صفحته بموقع "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء، الحمدلله، تمت العملية الجراحية الدقيقة لصديقي محمد فريد خميس، وببركة دعواتكم عفاه الله العلي العظيم، وربنا يكمل جميله لكم ولنا، ببركة دعائكم، الحمدلله، ألف شكر".

وخضع رجل الصناعة محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ومالك مجموعة النساجون الضرقيون، لعملية جراحية دقيقة، اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمتلك خميس، العديد من الشركات وهو من مواليد محافظة كفرالشيخ أبريل 1940، وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة.