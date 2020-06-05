"الري": إزالة 884 حالة تعد على نهر النيل والمصارف خلال أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزراة الموارد المائية والري، تنفيذ 271 ألفا و81 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، منها إزالة 884 حالة تعد على نهر النيل و شبكة الترع والمصارف ، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالي.

وأوضح تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن جهود حملات إزالة التعديات ، تنفيذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع الأول من يونيو الحالي 139 إزالة، فيما تمكن قطاع الري من إزالة 189 تعديا على منافع الري، وأزالت هيئة الصرف 556 حالة تعد على منافع الصرف.

بلغت إجمالي الإزالات التي سجلها عداد النيل، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل ، إزالة 53 ألفا و527 تعديا على نهر النيل وفرعيه، إزالة 140 ألفا و823 تعديا على منافع قطاع الري، وإزالة 76 ألفا و731 تعديا من على منافع هيئة الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدد ( 139) إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو ٢٠٢٠ شملت (1) إزالة بمحافظة القليوبية ، وكذلك (4) إزالات بمحافظة الغربية ، وأيضاً (31) إزالة بمحافظة المنوفية ، فضلاً عن (37) إزالة بمحافظة كفر الشيخ إضافة إلى (6) إزالات بمحافظة الدقهلية، وكذلك (9) إزالات بمحافظة المنيا ، إلى جانب (30) إزالة بمحافظة أسيوط، و(5) إزالات بمحافظة سوهاج ، وأيضاً (7) إزالات بمحافظة قنا، و(9) إزالات بمحافظة الأقصر، ليصبح اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (53527) إزالة.

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