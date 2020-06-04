أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تعيين أشرف الخطيب أمينًا عامًا للمجلس القومي لأسر الشهداء

12:39 م الخميس 04 يونيو 2020
تعيين أشرف الخطيب أمينًا عامًا للمجلس القومي لأسر الشهداء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، أمينًا عامًا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، لمدة عام اعتبارًا من 2/6/2020.

ولد الخطيب بتاريخ 18سبتمبر 1960، وحصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1981، وتولى منصب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأمن.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء أشرف الخطيب المجلس القومي لأسر الشهداء

الخبر التالى:

قومي حقوق الإنسان: توفير العلاج لمصابي كورونا حق دستوري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة توضح حقيقة تحصيل مبالغ مالية من مصابي كورونا