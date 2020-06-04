تعيين أشرف الخطيب أمينًا عامًا للمجلس القومي لأسر الشهداء

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، أمينًا عامًا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، لمدة عام اعتبارًا من 2/6/2020.

ولد الخطيب بتاريخ 18سبتمبر 1960، وحصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1981، وتولى منصب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأمن.