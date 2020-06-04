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الأزهر: إقامة صلاة الجمعة المقبلة بأئمة الجامع وبدون جمهور

11:18 ص الخميس 04 يونيو 2020
الأزهر: إقامة صلاة الجمعة المقبلة بأئمة الجامع وبدون جمهور

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، إقامة صلاة الجمعة المقبلة في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر الشريف، في بيان، اليوم الخميس، أن خطبة الجمعة المقبلة سيلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع فيسبوك:

https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/

رابط صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على موقع فيسبوك:

https://www.facebook.com/Al-Azhar-Al-Sharif-120947462632081/

رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC9rl8fUlMM0BxTQKKGP5YzQ

رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع انستجرام:

https://instagram.com/officialazhareg?igshid=4y38myyp8o4y

رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع تويتر:

https://twitter.com/AlAzhar

الأزهر الشريف صلاة الجمعة فيروس كورونا

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