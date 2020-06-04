غير متوقعة.. الأرصاد تكشف سبب أمطار مدينة نصر

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر وأجزاء من القاهرة، صباح اليوم.

وقال شاهين، لـ"مصراوي"، اليوم الخميس: فيه أمطار خفيفة والسحابة مشيت.

وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد: السحابة جاية من الصحراء الغربية واتحركت وجت على القاهرة وعملت أمطارًا خفيفة ولم يكن متوقعًا أن تأتي على القاهرة.