غير متوقعة.. الأرصاد تكشف سبب أمطار مدينة نصر
كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر وأجزاء من القاهرة، صباح اليوم.
وقال شاهين، لـ"مصراوي"، اليوم الخميس: فيه أمطار خفيفة والسحابة مشيت.
وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد: السحابة جاية من الصحراء الغربية واتحركت وجت على القاهرة وعملت أمطارًا خفيفة ولم يكن متوقعًا أن تأتي على القاهرة.
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