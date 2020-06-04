أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

خاص| ننشر نص قانون يتيح للمفصولين من كليات الطب والهندسة العسكرية الالتحاق بالجامعات المدنية ​

12:12 ص الخميس 04 يونيو 2020
خاص| ننشر نص قانون يتيح للمفصولين من كليات الطب والهندسة العسكرية الالتحاق بالجامعات المدنية ​

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

ويتكون مشروع القانون من 3 مواد، ووفقا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بشأن مشروع القانون، فإن الهدف منه هو إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقاً للنظم المقررة بها.

مجلس النواب علي عبدالعال كليات الهندسة العسكرية كليات الطب العسكرية الجامعات المدنية

الخبر التالى:

500 شخص.. مطار "مرسى علم" لم يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين لهذا السبب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| نائبة تونسية للغنوشي في جلسة محاسبته: كذبك واضح