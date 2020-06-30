انتصار السيسي في ذكرى 30 يونيو: مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة في تاريخنا

كتب- محمد سامي:

نشرت السيدة انتصار السيسي، تدوينة بمناسبة الذكري السابعه لثورة ٣٠ يونيو.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "تمر اليوم الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو، التي تمثل نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة، فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني".