قادرون على تخطي المحنة.. شعراوي: تغطية المحافظات بالاحتياجات العاجلة لمواجهة "كورونا"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، مشيدًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة الاستثنائية في مواجهة فيروس كورونا، إن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وكل أبناء الشعب المصرى يقدرون كل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات من الوزارتَين؛ لبحث دعم المنشآت الصحية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، لمواجهة فيروس كورونا، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأضاف شعراوي أن الدولة المصرية قادرة على تخطي تلك المحنة التي يمر بها العالم أجمع بتكاتف قيادتها وحكومتها وشعبها، مؤكدًا وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين؛ لدعم جهود القطاع الطبي بالمحافظات وتوفير كل المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية بالمستشفيات المختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت بحصر كل احتياجات المحافظات من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية؛ لدعم جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة في ما يخص عملية تمويل بعض المشروعات الخاصة بالقطاع الصحي وَفقًا للمواصفات والمعايير المحددة من الحكومة في هذا الشأن؛ لتلبية احتياجات القطاع الصحي بمختلف المحافظات، لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.

وشدد شعراوي على حرص الوزارة على تعظيم إمكانيات القطاع الصحي بكل المحافظات خلال الفترة المقبلة والتركيز على المشروعات والمنشآت الصحية المتوقفة؛ لسرعة دخولها الخدمة وتقديم خدمات طبية للمواطنين.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة خلال الأيام الماضية؛ لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وتغطية كل المحافظات بالاحتياجات العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.