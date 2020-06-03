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مذكرة برلمانية لوزير التنمية المحلية بسبب تردي مستوى حي العمرانية

07:01 م الأربعاء 03 يونيو 2020
مذكرة برلمانية لوزير التنمية المحلية بسبب تردي مستوى حي العمرانية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أرسل النائب محمد فؤاد، مذكرة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تردي كفاءة ومستوى حي العمرانية، مؤكدا أن الإشغالات تنتشر بشكل كبير واحتلت شوارع مستشفى الصدر والثلاثيني وعدوي سليم وغيرها من الشوارع الرئيسية.

وقال فؤاد، في مذكرته: هناك حالة من الاستياء الشديد من جانب أهالي العمرانية نتيجة هذا الأمر، وتزامنا مع جائحة كورونا وازدحام المواطنين أمام الأسواق التي يشكلها الباعة مع قلة الوعي فترى الزحام الشديد دون أي إجراءات احترازية من قبل المواطنين.

وتابع فؤاد: قام الوزير بجولة مفاجئة إلى شوارع حي العمرانية يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2019 برفقة محافظ الجيزة ورئيس الحي، وذلك بعد الشكاوى التي قمنا بتقديمها مسبقا، وتم إعطاء مهلة شهر واحد لرئيس الحي لرفع كفاءة الحي ورفع الإشغالات.

وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود المستمرة والمتابعة لضبط الأداء فإن الوضع المتردي ما زال سائدا.

مجلس النواب وزارة التنمية المحلية حي العمرانية مستشفى الصدر محمود شعراوي

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