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محافظ القاهرة: 160 سريرًا إضافيًا بمستشفى صدر العباسية خلال أيام

05:37 م الأربعاء 03 يونيو 2020
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مستشفى صدر العباسية لمتابعة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإجراءات صرفها ومتابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وحرص محافظ القاهرة، خلال الجولة، على مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف منها.

كما تفقد المحافظ، أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفى، وأعمال تجديد المبنى الملحق بها ويتكون من 3 أدوار على مساحة 400 م2 وتم الانتهاء منه وأصبح جاهزًا لدخول الخدمة خلال أيام مما سيسهم في زيادة 160 سريرًا لعدد الأسرة الموجودة بالمستشفى.

محافظ القاهرة مستشفى صدر العباسية خالد عبدالعال فيروس كورونا كوفيد 19

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