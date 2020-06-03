السكة الحديد تنفي وقف صرف بدل العطلات

كتب- أسامة علي:

نفت هيئة السكة الحديد، مخالفتها لقرار رئيس مجلس الوزراء، بخصوص صرف بدل العطلات، للعامين بالهيئة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يتم صرف بدل العطلات من واقع السجلات الرسمية لجميع العاملين الذين تطلب العمل وجودهم في خلال عطلة عيد الفطر المبارك، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والهيئة لم تصدر أي قرار أو تعليمات بتحديد حد أدنى أو اقصى للعطلات وهي متروكة كليًا للتشغيل الفعلي المسجل لكل عامل ضمن أيام العطلات وفق رقابة مشددة تتبعها الهيئة علي كافة مراحل التنظيم والتنفيذ بما يضمن حفظ حقوق العامل.

وأكدت الهيئة، أنه تم الالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مدة إجازة عيد الفطر المبارك، وتوقف كامل لوسائل النقل العامة ومن ضمنها القطارات خلال الفترة من الأحد الموافق 24 مايو حتى الجمعة 29 مايو، موضحة أن احتياجات العمل تم تحديدها بمعرفة النواب المختصين وذلك لطوائف التشغيل وعمال الصيانة من خلال توزيع المسئوليات وتحديد أعداد ومهام المتواجدين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر الواردة بقرار رئيس الوزراء.

وطالبت السكة الحديد، كافة المنصات الإعلامية عدم نشر أي أخبار من شأنها أن تثير البلبلة بين صفوف العاملين بالهيئة إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية في مرحلة يحتاج فيها الوطن الغالي اصطفاف كافة مؤسساته والعاملين بها صفًا واحدًا خلفه لتجاوز تلك المرحلة الاستثنائية.