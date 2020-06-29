رئيس الطائفة الإنجيلية: لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي لما حققت الدولة أي إنجازات

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إنه تم تشكيل 3 مجموعات استشارية لمعاونة رئيس الطائفة، في إطار الإجراءات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا، وهي لجنة إرشادية رعوية، ولجنة إرشاد نفسي، ولجنة ثالثة طبية وتختص بالصحة العامة.

وأضاف زكي، خلال ندوة "التحديات التي تواجه الكنيسة في زمن كورونا" والتي عقدت "أون لاين" اليوم الاثنين عبر تطبيق زوم، نحن اليوم أمام أفكار دينية متنوعة سمح بها الفضاء الإلكتروني، وتعاظمت الفردية وغابت بركة الجماعة، لافتًا إلى أن الفضاء الإلكتروني أعطى مساحات جديدة، ونحاول أن نفكر كيف يمكن إعطاء دفء الجماعة.

وقال زكي، إن فيروس كورونا خلق عالم جديد لا ننكر هذا، ولذا نحن مهتمين ببناء الجسور بهدف تقديم رؤى جديدة، مؤكدًا أن العالم كله يواجه تحديات كورونا وليس الكنيسة فقط، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى إلى خلق أرضية جديدة خلال الفترة الحالية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه لولا الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي لما قامت الدولة بما حققته من إنجازات تحت قيادة وحكمة الرئيس السيسي.

شارك في الندوة الدكتور ماهر صموئيل، الشيخ يوسف ناثان، الدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية المختلفة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي ومؤسساتها وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية ورابطة الانجيليين.