5 بنود.. "الكهرباء" تقر الضوابط عودة العاملين للعمل بداية من يوليو المقبل

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، رسميًا الضوابط المنظمة لعمليات حضور وتواجد العاملين بالشركات المختلفة بداية من أول يوليو المقبل.

وتضمن البيان الصادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في إطار القرارات المتتالية الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة تداعيات ڤيروس كورونا المستجد، وتوجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، يتم العمل بالتعليمات الآتية:

1- يمنح العاملين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة حدها الأدنى 14 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإصابة تزداد لحين تمام شفائهم وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.



2- فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية يمنح الموظف المصاب بالأمراض المزمنة وفقًا لما هو ثابت بالملف الوظيفي، والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر دون سن 12 عامًا ميلاديًا إجازة استثنائية.

3- يمنح العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعولون أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراحل العمرية المختلفة إجازة استثنائية طوال فترة سريان القرارات المشار إليها، دون التأثير على مستحقاتهم المالية أو احتسابها ضمن إجازاتهم المقررة.

4- فيما عدا العاملين بنظام الورادي والمحصلين والكشافين يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعيًا بنسبة تواجد عاملين 50% بين باقي العاملين، وبما لا يخل بنظام العمل، وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة.

5- يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من أول يوليو ويستمر العمل بها لحين صدور تعليمات أخرى.