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​يطبق في 20 طريقًا.. السيسي يكشف نظام مراقبة الطرق السريعة حفاظًا على الأرواح

05:18 م الإثنين 29 يونيو 2020
​يطبق في 20 طريقًا.. السيسي يكشف نظام مراقبة الطرق السريعة حفاظًا على الأرواح

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:


وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، بضرورة تطبيق نظام (ATS) على الطريق السريعة؛ للحفاظ على حياة المواطنين.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ منظومة (ATS)، لتنظيم المرور؛ ولضبط السرعات والتحكم فيها، قائلًا: "عشان ماحدش يموت نفسه.. مش هنفرح بالسرعة".

وأضاف الرئيس أن النظام الحديث يتم خلاله إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة عبر الهاتف: "تدي إشارة للناس عبر التليفون إنها متجاوزة السرعة".

وأكد كامل الوزير أنه تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة ووزارتي النقل والاتصالات؛ لبحث التنفيذ، وفاز بتنفيذ المنظومة تحالف دولي يضم بين شركاته شركة مصرية.

وأوضح الوزير أنه سيتم تمويل المشروع بالكامل من خلال التحالف، وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، مؤكدًا أن التحالف سيستعيد التكلفة المالية من حصيلة بعض الخدمات ليس منها رسوم المرور أو الموازين أو الإعلانات.

وتابع وزير النقل بأنه سيتم التطبيق على 20 طريقًا جديدًا.

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