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السيسي: المشروعات القومية تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة

04:45 م الإثنين 29 يونيو 2020
السيسي: المشروعات القومية تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب-محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر موقع فيس بوك، بعض من كلام الرئيس أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم.

وقال الرئيس: "أود أن أعرب عن سعادتي البالغة وفخري واعتزازي بما شهدته اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالقاهرة، من أداء متميز ونتائج باهرة لعمليات التطوير والبناء.

وتابع الرئيس: " أن عمليات التطوير والبناء تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة.. تحيا مصر".

السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية

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