السيسي: المشروعات القومية تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة
كتب-محمد عبدالناصر:
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر موقع فيس بوك، بعض من كلام الرئيس أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم.
وقال الرئيس: "أود أن أعرب عن سعادتي البالغة وفخري واعتزازي بما شهدته اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالقاهرة، من أداء متميز ونتائج باهرة لعمليات التطوير والبناء.
وتابع الرئيس: " أن عمليات التطوير والبناء تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة.. تحيا مصر".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
65188
عدد المصابين
-
17539
عدد المتعافين
-
2789
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10188890
عدد المصابين
-
5514344
عدد المتعافين
-
502990
عدد الوفيات
إعلان