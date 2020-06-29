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السيسي: حققنا إنجازات شهد لها العالم.. والدولة تقدر حجم التضحيات التي تحملها الشعب

02:54 م الإثنين 29 يونيو 2020
السيسي: حققنا إنجازات شهد لها العالم.. والدولة تقدر حجم التضحيات التي تحملها الشعب

الرئيس السيسي

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإصلاحات الاقتصادية كانت وقفة مع النفس، وكان لا يوجد سبيل أمامنا سوى المضي قدما في اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، الاثنين، بمجمع الجلاء، أنه تم تحقيق إنجازات شهد لها العالم بأسره، وأثبت الشعب المصري أن لدية صلابة للمضي قدما للأمام، متابعا:" الدولة تقدر حجم التضحيات التي تحملها شعب مصر، ومستمرون في الإصلاح والتطوير.

وتابع الرئيس:" تخوض الدولة المصرية اختبارا جديدا تداعيا لمواجهة كورونا، والذي تأثرت الإنسانية كلها بأثرها، ومن حق الشعب المصري أن يفخر بالأطقم الطبية والمنظومة الصحية، ويستوجب منا التوقف أمام هذا الأمر باعتباره شاهدا على قدرة الدولة على حماية أبناءها وتنفيذ مشروعات قومية.

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