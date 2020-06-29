رئيس الهيئة الهندسية: 22 مليار جنيه تكلفة شبكة الطرق الجديدة بشرق القاهرة

كتب- محمود مصطفى:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الأعمال التي تمت في شرق القاهرة على ثلاث مراحل؛ الأولى تكلفت 12 مليارًا، والثانية 6 مليارات، والثالثة التي نفذت في محور الفريق إبراهيم عرابي 4 مليارات ونصف مليار.

وأضاف الفار، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي عقدت اليوم الإثنين، بمجمع الجلاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تنفيذ محاور حرة لنقل الحركة لكل أنحاء الجمهورية، وكانت شرق القاهرة على رأس الأولويات، وبلغ متوسط الكثافة المرورية 7 آلاف مركبة في الساعة، تصل إلى 12 ألفًا وقت الذروة، وتم تطوير ورفع كفاءة 6 محاور مرورية رئيسية، بإجمالي أطوال 200 كيلو.

واستعرض رئيس الهيئة الهندسية المشروعات القومية بشرق القاهرة، وتمثلت في ما يلي:

- المحور الأول: النزهة- الميرغني- الخليفة المأمون- جسر السويس- ميدان الحجاز، ويصل إلى روكسي اتجاهًا إلى رمسيس أو جنوب القاهرة.

- أربع كبارٍ: "ميدان الحجاز 500 متر وعرض 26 مترًا، كوبري الجلاء طوله 800 متر من ميدان تريومف، وكوبري السبع عمارات عرضه 26 مترًا وطوله 650 مترًا، وكوبري العروبة وطوله 590 مترًا".

- ردم نفق العروبة باستخدام أتربة وصلت إلى 100 ألف متر مكعب.

- محور روكسي- رمسيس، وتم تطوير شارع الخليفة المأمون وشارع السيل والمقريظي.

- محور أبو بكر الصديق- تحيا مصر، وطوله 18 كيلومترًا، من طريق السويس إلى طريق تحيا مصر.

- كوبري المطرية- سوق المطرية، تم تقله بالتنسيق مع وزير الأوقاف، وتم نقل 450 تاجرًا.

- ميدان التجنيد، ويضم 3 كبارٍ؛ هي: "عمر المختارـ بهتيمـ شبرا/بنها".

- كوبري تقاطع عمر المختار.

- كوبري تقاطع يوسف عباس مع طرق النصر.

- كوبري تقاطع شارع هشام بركات "الطيران سابقًا"، وتم تطوير شارع يوسف عباس.

- كوبري أول عباس العقاد.

- كوبري جوزيف تيتو.

- محور الفريق إبراهيم عرابي "جسر السويس- طريق بلبيس الصحراوي".

والمتبقي هو تطوير شارع الثورة، وتم تطوير الشارع ليصير اتجاهًا مروريًّا واحدًا؛ لتسيير حركة المرور.

- طريق السويس وتم إلغاء الضغط العالي، وهدم أسوار بعض الوحدات العسكرية.