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مدبولي: حقننا طفرة كبيرة بسبب المشروعات القومية والإصلاح الاقتصادي

11:07 ص الإثنين 29 يونيو 2020
مدبولي: حقننا طفرة كبيرة بسبب المشروعات القومية والإصلاح الاقتصادي

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمود مصطفى:

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الاثنين، التهنئة للشعب المصري بحلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو التى خرج فيها عشرات الملايين من جموع الشعب ؛ من أجل إنقاذ بلدهم من الانزلاق، منوها بأن وعي الشعب المصري هو من أنقذ البلد.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية من مقر مسرح الجلاء بالقاهرة، أنه في هذه الفترة تكتمل 6 سنوات من مسيرة العطاء والجهد والعمل الشاق تحت رئاسة الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة في خلال 6 سنوات الماضية وتنفذها تتجاوز إجمالي استثماراتها 4.5 تريليون جنيه مصري، وهي مشروعات في كل القطاعات ومجالات الحياة والاقتصاد المصري وهي التي مكنت مصر جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحقيق نسب نمو غير مسبوقة في تاريخ مصر وحققنا بها طفرة كبيرة للغاية والتي مكنتنا من الصمود والقدرة على المواصلة في ظروف شديدة القسوة وهي الخاصة بسيناريو فيروس كورونا كوفيد-19.​

مصطفي مدبولي المشروعات القومية الإصلاح الاقتصادي

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