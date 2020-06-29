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مفيش سحب على المكشوف.. وزير النقل: السيسي وجهنا بتحقيق الاكتفاء الذاتي

10:58 ص الإثنين 29 يونيو 2020
مفيش سحب على المكشوف.. وزير النقل: السيسي وجهنا بتحقيق الاكتفاء الذاتي

المهندس كامل الوزير

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن حصيلة التذاكر من قطارات السكك الحديدية تصل إلى مليار جنيه تقريبًا سنويًّا، بينما مصاريف تشغيل الهيئة تبلغ ١٠ مليارات جنيه.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك مصادر أخرى للسكك الحديدية، بخلاف التذاكر؛ منها الإعلانات واستثمار الأراضي، حيث تصل المحصلة النهائية تقريبا 3 أو 4 مليارات جنيه سنويًّا، وبالتالي تكون هناك 6 مليارات عجزًا نأخذها من البنك المركزي.

وتابع الوزير بأن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وما ناخدش من البنك المركزي وما يكونش السحب على المكشوف، معقبًا : "كفاية الديون السابقة".

كامل الوزير وزير النقل السيسي

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