بمعدل 4 رحلات أسبوعيًّا.. "النقل": نقل المصريين العائدين من الأردن إلى "نويبع" بدءًا من غدٍ

بمعدل 4 رحلات أسبوعيًّا.. "النقل": نقل المصريين العائدين من الأردن إلى "نويبع" بدءًا من غدٍ
كتب- أسامة علي:
قالت وزارة النقل، اليوم الأحد، إنها ستقوم بتسيير رحلات بحرية للعبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربي على الخط الملاحي (نويبع- العقبة) للركاب فقط من اتجاه واحد (العقبة- نويبع)؛ لنقل المصريين العائدين من المملكة الأردنية بمعدل أربع رحلات أسبوعيًّا، بدءًا من غدٍ الإثنين، بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والتي يتبعها الجانبان.
ووجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائي؛ لتقديم كل التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة، وتوفير كادر طبي وعيادة طبية على متن السفينة، وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات، وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.
وتم عقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع البحري؛ لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية، ونقل أية حالة إيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة، وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة لخروج أوتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.
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