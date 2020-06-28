حدث ليلاً| حقيقة موعد العام الدراسي الجديد وتحرك كويتي خليجي في ملف سد النهضة

إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 403 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة.

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تحرك كويتي خليجي لمعالجة الأوضاع بين أطراف سد النهضة

كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن تشكيل موقف عربي ضاغط خلال أيام باتجاه الوصول إلى حلول للمشكلات التي تعصف بحالة السلم في العديد من البلدان العربية، كالقضية اليمنية والتدخل في العراق وليبيا ومشكلة سد النهضة الإثيوبي.

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"من تأليف مدرسة خاصة".. وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان موعد العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما نشر عن انطلاق العام الدراسي العام المقبل، في يوم 26 سبتمبر المقبل.

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اللجنة العليا للفيروسات: "احتمالات بموجة ثانية لكورونا في الخريف أو الشتاء"

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن دول العالم أجمع بين شقى الرحى، بين وجود الفيروس والإصابات والوفيات، وبين العمل على دفع عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الأمر المسلم به هو استمرار وجود الفيروس ولا يعلم أحد موعد انتهاء الفيروس.

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اللجنة العليا للفيروسات: لا توجد حقيقة علمية واحدة تثبت ضعف فيروس كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إنه لا يجب التهوين أو التهويل بشأن فيروس كورونا، موضحًا أن مياه البحر أو حمامات السباحة لا تنقل العدوى بفيروس كورونا، ولكن الذى ينقل العدوى هو التجمعات.

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استشارى جراحة الأطفال: الإجراءات الطبية للوقاية من كورونا تسبب تشويه الأجنة

علق الدكتور محمد على يوسف،استشارى جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، على دوات تأجيل حمل السيدات بسبب فيروس كورونا لتأثيره على المناعة، قائلًا: "إنه حتى الآن لا يوجد دراسات تؤكد كيفية انتقال فيروس كورونا من الأم الحامل إلى الجنين".

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الصحة العالمية: 179 ألفا و316 إصابة بكورونا عالميا خلال يوم واحد

أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس واحد بلغت 179 ألفا و316 إصابة في جميع أنحاء العالم.

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أديب عن أزمتي سد النهضة وليبيا: الدولة يد تبني والأخري تحمل السلاح

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الانتقادات التي يوجها البعض للإدارة المصرية بشأن إهتمامها بالأزمة الليبية علي حساب قضية سد النهضة.

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الموجة الثانية من كورونا: فلوريدا وتكساس تراجعان تخفيف الإغلاق أمام تزايد الإصابات

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع تزايد الإصابات في الولايات الجنوبية التي قررت تخفيف إجراءات الإغلاق في الأسابيع الأخيرة.

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وفيات كورونا| تتجاوز 9 آلاف عربياً.. و73% من الضحايا بأربع دول

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بالوطن العربي إلى 587 ألفًا و628 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 9 آلاف و259 حالة.

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حصيلة كورونا في الولايات المتحدة: ٢.٤٩ مليون إصابة و١٢٥٣٤٠ وفاة

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مقارنة بيوم الجمعة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.

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