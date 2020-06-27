​لمزراعي الموز.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية خلال شهر يوليو

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموز مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتتمثل في الآتي:

أولًا- أهم العمليات:

1- يبدأ التزهير في هذا الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطي سباطة كبيرة.

2- قطع الثلث السفلي للشمراخ الزهري عند ظهور أولكف.

3- الانتهاء من انتخاب الخلفات في الوجه البحري والبدء في انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي بالوجه القبلي.

4- إزالة أي بزوز جديدة تظهر على النبات.

ثانيًا- التسميد:

1- الأشجار المنزرعة في أراضي الوادي.

2- إضافة الدفعة الثانية من سماد البوتاسيوم بمعدل 500 جم / نبات.

3- الاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية مرتين في في الشهر بالمعدلات السابقة.

4- رش المزرعة سماد ورقي عند ظهور أعراض نقص العناصر الصغرى على النباتات حيث يتم الرش بمخلوط من العناصر الصغرى واليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي + 100 جم زنك مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي + 500 جم يوريا / 600 لتر ماء.

ب- الأشجار المنزرعة في الأراضي الرملية:

1- إضافة 8 كجم نترات نشادر / ف + 10 كجم سلفات بوتاسيوم / ف خمس مرات أسبوعيًا.

2- إضافة سلفات الماغنسيوم ومخلوط العناصر الصغري بنفس المعدلات.

3- إضافة حامض الفوسفوريك كما سبق.

ثالثًا- الري:

- احتياجات الفدان من مياه الري 40-50 م3 / يوم.

رابعًا- برنامج المكافحة:

فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد واستمرار الرش ضد المن.