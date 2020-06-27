لمزراعي الموز.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية خلال شهر يوليو
كتب- أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموز مراعاتها، خلال شهر يوليو.
وتتمثل في الآتي:
أولًا- أهم العمليات:
1- يبدأ التزهير في هذا الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطي سباطة كبيرة.
2- قطع الثلث السفلي للشمراخ الزهري عند ظهور أولكف.
3- الانتهاء من انتخاب الخلفات في الوجه البحري والبدء في انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي بالوجه القبلي.
4- إزالة أي بزوز جديدة تظهر على النبات.
ثانيًا- التسميد:
1- الأشجار المنزرعة في أراضي الوادي.
2- إضافة الدفعة الثانية من سماد البوتاسيوم بمعدل 500 جم / نبات.
3- الاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية مرتين في في الشهر بالمعدلات السابقة.
4- رش المزرعة سماد ورقي عند ظهور أعراض نقص العناصر الصغرى على النباتات حيث يتم الرش بمخلوط من العناصر الصغرى واليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي + 100 جم زنك مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي + 500 جم يوريا / 600 لتر ماء.
ب- الأشجار المنزرعة في الأراضي الرملية:
1- إضافة 8 كجم نترات نشادر / ف + 10 كجم سلفات بوتاسيوم / ف خمس مرات أسبوعيًا.
2- إضافة سلفات الماغنسيوم ومخلوط العناصر الصغري بنفس المعدلات.
3- إضافة حامض الفوسفوريك كما سبق.
ثالثًا- الري:
- احتياجات الفدان من مياه الري 40-50 م3 / يوم.
رابعًا- برنامج المكافحة:
فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد واستمرار الرش ضد المن.
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