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تبدأ غدا.. نائب وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة

03:34 م الجمعة 26 يونيو 2020
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كتب - أسامة علي:

تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، استعدادات اللجان للامتحانات العملية للدبلومات الفنية (الدور الأول)، والتي من المقرر عقدها غدًا السبت الموافق 27 يونيو 2020، للتأكد من تطبيق والالتزام بالمعايير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وزار نائب الوزير للتعليم الفني، مدرسة باحثة البادية الثانوية التجارية (بنات)، مدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية (بنين)، ومدرسة العباسية الثانوية الفندقية المتقدمة، و مدرسة العباسية الثانوية الصناعية (بنات)، ورافقه في الجولة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، و هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وحرص مجاهد، على التأكد من إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، وارتداء أدوات الوقاية الشخصية (قناع الوجه، الكمامة، قفاز اليد)، واستخدام أدوات التعقيم التى سيتم توزيعها على الطلاب، وإجراء فحص درجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي.

ويؤدي أكثر من 650 ألف طالب/طالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1377 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

التعليم امتحانات الدبلومات الفنية لجان الامتحانات تعليم الجيزة

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