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مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

11:35 م الخميس 25 يونيو 2020
مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الطقس

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة حدوث طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية أيضاً طقس ورياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا حار، وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، مع وجود رياح نشطة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلا، لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد لطيف، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة، توقعت هيئة الأرصاد، أن تتراوح على القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

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