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وقع هنا.. الهجرة تطلق حملة " صوت مصر" باللغة الألمانية

07:59 م الخميس 25 يونيو 2020
وقع هنا.. الهجرة تطلق حملة " صوت مصر" باللغة الألمانية

السفيرة نبيلة مكرم

كتب - يوسف عفيفي:

نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، على صفحتها بـ"فيسبوك"، فيديو عن إطلاق فيديو باللغة الألمانية لحملة " صوت مصر" لدعم حق مصر في مياه النيل.

وناشدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جموع المصريين في كل بقاع العالم، بالتصويت والمشاركة في دعم حقوق مصر في مياه نهر النيل، وذلك على خلفية تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على فيس بوك، هاشتاج "#ادعم _حق_مصر_في_النيل ووصل صوت المصريين للعالم بتوقيعك والضغط على هذا الرابط.

وتضمنت الرسالة الافتتاحية للموقع الخاص بالتسجيل: "نحن شعب مصر ندعو حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية إلى احترام قواعد القانون الدولي المعمول بها وعدم اتخاذ تدابير من جانب واحد فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، الذي قد يضر بحقوق مصالح مصر، نطلب من الجانب الإثيوبي التقيد باتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015، وألا تمسح نفسك بصفتك المستفيد الوحيد الذي لا اعتراض عليه على النيل، ويتجلى هذا بشكل خاص في إصرارك على ملء السد من جانب واحد في يوليو 2020 دون التوصل إلى اتفاق مع دول المصب".

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وزارة الهجرة حملة صوت مصر

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