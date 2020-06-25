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أساء لسمعة مصر.. السياحة: إلغاء كافة التراخيص لفندق بشارع الهرم

06:47 م الخميس 25 يونيو 2020
أساء لسمعة مصر.. السياحة: إلغاء كافة التراخيص لفندق بشارع الهرم

وزير السياحة خالد العناني

كتب - يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بإلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، للإساءة لسمعة مصر السياحية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد أي مخالفة.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن هذا القرار يأتي في إطار الدور الرقابي للوزارة على المنشآت الفندقية والسياحية، حيث أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز، كما أنها تحرص على الحفاظ على سمعة مصر السياحية.

خالد العناني وزير السياحة والآثار إلغاء التراخيص لفندق

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