نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق المنصورية ولجان الثانوية العامة بأبوالنمرس

بعد تعيينه رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. كرم جبر يزور مكرم محمد أحمد

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والمهندس محمود فؤاد، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، طريق المنصورية في المسافة من كوبري الصحارة أمام مستشفى شبرامنت المركزي حتى مطلع الدائري لمتابعة الطريق بعد أعمال رفع المخالفات الصلبة ونواتج الحفر والتطهير والتغطية التي تمت بترعة المنصورية.

كما تفقد نائب المحافظ، المقلب العمومي بشبرامنت للوقوف على انتظام العمل والحاله العامه للمقلب ومتابعه حمولات القمامة بالسيارات المترددة على المقلب.

وتفقد أيضا ديوان عام الوحدة المحلية لقرية شبرامنت للاطمئنان على انتظام العمل، ووجه نائب المحافظ خلال اجتماعه مع العاملين بالوحدة المحلية بالتيسير على المواطنين وحل مشاكلهم والبعد عن الروتين والالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الخدمة بسرعة ويسر وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

واختتم نائب المحافظ جولته بالمرور على لجان الثانوية العامة بأبوالنمرس لمتابعه الاستعدادات لامتحان اليوم الثاني غدا حيث تفقد مدارس شبرامنت الإعدادية المشتركة وترسا الرسمية لغات والدكتور إبراهيم مدكور الثانوية والشهيد عبدالرحمن حسن محفوظ للتأكد من أعمال التطهير والتعقيم وبوابات التعقيم ووجود علامات إرشادية على الأرض للطلاب للتباعد الإجتماعي للوقوف عليها في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإقامة حواجز مرورية بمحيط نطاق المدارس لمنع أية تجمعات من أولياء الأمور أمام المدارس.​