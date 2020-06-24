الرئيس الجديد لـ"الوطنية للصحافة": سنبدأ من حيث انتهت الهيئة السابقة.. وهذا موقف التغييرات الصحفية

كتب- مصراوي:



قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف السابق، إنهم سيعملون على استكمال ما بدأته الهيئة السابقة في كافة الملفات.



ووجه الشوربجي، في تصريح لمصراوي، الشكر للهيئة السابقة، حول ما تم إنجازه في العديد من الملفات، مشيرا إلى أنهم بذلوا مجهودا ضخما طوال السنوات الماضية.



وحول خطة العمل القادمة، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: سأبدأ من حيث انتهت إليه الهيئة السابقة في كافة الملفات، وأعمل من خلال فريق عمل جماعي وقراراتنا ستكون بالتشاور، لافتًا إلى أن هناك ملفات كثيرة مفتوحة ولابد من استكمالها.



وعن التغييرات الصحفية، قال الشوربجى: بعد حلف اليمين سنجتمع وربنا يوفقنا في الاختيار.



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر اليوم الأربعاء، القرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.​