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بأرقام العمارات.. جهاز القاهرة الجديدة يسلم 624 شقة بـ"دار مصر" اليوم

04:00 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
بأرقام العمارات.. جهاز القاهرة الجديدة يسلم 624 شقة بـ"دار مصر" اليوم

شقق دار مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء تسليم دفعة جديدة من شقق دار مصر بمنطقة شمال القرنفل كود 111.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن الوحدات الجاهزة للتسليم يصل عددها لـ624 شقة بواقع 26 عمارة.

وأضاف غنيم، إن الوحدات الجاهزة للتسليم تتواج بعمارات أرقام:(346، 348، 349، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 410، 198، 123، 208، 345، 124، 397، 398، 395، 396، 205).

وتابع: "سيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وذلك لحماية الحاجزين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وفى إطار الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للفائزين بها فى التوقيتات المحددة.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، لمصراوي، أنه يتم تحديد مواعيد إضافية لإنهاء إجراءات الاستلام لمن تخلف عن ذلك في المواعيد المعلنة من قبل الجهاز

وأوضح أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول ) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.

مشروع دار مصر وحدات سكنية جهاز القاهرة الجديدة

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