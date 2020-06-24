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من الأحد.. تلقي مكالمات خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي من 9 إلى 5 مساء

01:42 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
من الأحد.. تلقي مكالمات خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي من 9 إلى 5 مساء

الإسكان الاجتماعي

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، أنه تقرر بداية من يوم الأحد المقبل، مد مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، بدلاً من المواعيد السابقة والتي كانت من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا، وذلك في ضوء بدء تخفيف توقيتات حظر التجوال مع تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والاستمرار في المحافظة على مستويات الأداء والمتابعة مع عملاء الصندوق.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذا الإجراء يأتي إلى جانب توفير عدد من الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط https://cservices.shimff.gov.eg ، خاصة فيما يتعلق باستكمال المستندات الأساسية للمواطنين، وتصحيح البيانات.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه في حالة وجود أي استفسار أو تساؤل، لدى المواطنيين، يمكنهم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على الأرقام التالية (٥۹۹٩ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸ من أي تليفون محمول، ورقم ۹۰۷۱۱۱۷ ، من أي خط أرضي)، أو من خلال التوجه لأي مرکز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.

الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري مكالمات خدمة العملاء

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