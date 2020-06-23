حدث في 8 ساعات| الحكومة تعلن قرارات التعايش مع كورونا.. ومواعيد جديدة لمترو الأنفاق
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي القرارات الجديدة الخاصة بخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي يبدأ العمل بها، السبت المقبل.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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