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حدث في 8 ساعات| الحكومة تعلن قرارات التعايش مع كورونا.. ومواعيد جديدة لمترو الأنفاق

07:27 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| الحكومة تعلن قرارات التعايش مع كورونا.. ومواعيد جديدة لمترو الأنفاق

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي القرارات الجديدة الخاصة بخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي يبدأ العمل بها، السبت المقبل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصطفى مدبولي فيروس كورونا حظر التجوال الطقس

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