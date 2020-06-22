محمد نبيل: فخور بإشادة رئيس الوزراء بـ"حكايات الولاد والأرض"

(مصراوي):



أعرب الكاتب محمد نبيل محمد، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عن سعادته بإشادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بكتابه الأخير "حكايات الولاد والأرض"، الذي يوثق شهادات أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة المصريين في مواجهة جماعات الإرهاب المسلح.

وأشاد نبيل بالدور الذي بذلته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مؤكدًا أنها تحمست للكتاب وقدمت له الرعاية منذ أن كان مجرد فكرة بسيطة، ليصل الكتاب إلى أسر الشهداء عن طريق إهداء خاص منها، كما وصل إلى عموم المصريين عن طريق إتاحته أون لاين، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وموقع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى أنه يتربع على عرش أكثر الكتب تحميلًا على موقع الوزارة والهيئة.

وقال نبيل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، صدر الكتاب في توقيت مهم لتأكيد دور الأعمال الثقافية والتنويرية في الوصول بروح بطولات الشهداء العظماء إلى النشأ والمجتمع.

وأكد نبيل أن حق شهداء مصر في تخليد سيرهم وبطولاتهم، يكون عبر كتابات ترعاها مؤسسات وهيئات ثقافية.

وجاءت مقدمة الكتاب كالتالي: "نعلم أن الرجال لا تموت بل فقط ترحل ونرث منهم الفخر والشرف هكذا أبطال سيناء الآن، لم تغادرنا أرواحهم بل بقوا بيننا فى خلايا وجداننا، يحدثوننا ونحدثهم، يجيئون إلينا ونروح إليهم عبر حكايات أمهاتهم ورسائل زوجاتهم ونداءات بناتهم، ذاك الشهيد الخالد في قلوب المصريين تزدان بذكراه أجمل زوايا منازلنا بصورته مع رفقاء الميدان أو وهو قابض على سلاحه مبتسما، أو شهادة بطولة من القوات المسلحة أو الشرطة للبطل الشهيد أو حتى ملابسه المخضبة بدمائه الزكية فى خزانة أسرته تتكحل بها أمه، وتتقوى بها زوجته وتفتخر بها ابنته، حكايات الولاد والأرض، تحكيها لنا أم ذاك الشهيد أو زوجته أو ابنته، ربما كان فى الحكي إعادة لنثر بذور الولاء لهذا الوطن فى نفوس القادم من الأجيال، مختتما ربما تكون تلك الحكايات سلاحا جديدا وحقيقيا فلماذا لا نشهره فى وجوههم".