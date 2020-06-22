وكيل الصحفيين: توافر 12 ألف قناع طبي جديد في مقر النقابة

(مصراوي):

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، إنه تلقى خطابًا من شركة الصفا للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبي جراحي كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.



وأضاف "ميري" أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها في مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم اليوم الاثنين، استلام الأقنعة الطبية المهداة من شركة "هواوي" وعددها 10 آلاف لتوزيعها في مقر النقابة أيضًا.

وأوضح ميري في بيان له اليوم، أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل في تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء.



وأشار وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير الأخبار، إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف استثنائية، ولم يتوقفوا للحظة منذ بداية ظهور الفيروس قبل 4 أشهر، إيمانًا بالدور الحقيقي الذي يلعبوه في نشر الحقائق ولاسيما الخاصة بالوباء، والتي تقتل الشائعات المثيرة للذعر في مهدها.