أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

وكيل الصحفيين: توافر 12 ألف قناع طبي جديد في مقر النقابة

06:18 م الإثنين 22 يونيو 2020
وكيل الصحفيين: توافر 12 ألف قناع طبي جديد في مقر النقابة

الكاتب الصحفي خالد ميري

(مصراوي):

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، إنه تلقى خطابًا من شركة الصفا للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبي جراحي كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف "ميري" أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها في مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم اليوم الاثنين، استلام الأقنعة الطبية المهداة من شركة "هواوي" وعددها 10 آلاف لتوزيعها في مقر النقابة أيضًا.

وأوضح ميري في بيان له اليوم، أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل في تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير الأخبار، إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف استثنائية، ولم يتوقفوا للحظة منذ بداية ظهور الفيروس قبل 4 أشهر، إيمانًا بالدور الحقيقي الذي يلعبوه في نشر الحقائق ولاسيما الخاصة بالوباء، والتي تقتل الشائعات المثيرة للذعر في مهدها.

خالد ميري نقابة الصحفيين المستلزمات الطبية جائحة كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

إطلاق أول ندوة ثقافية لخريجي الأزهر في غرب أفريقيا لنشر الفكر الوسطي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا تتحدى: لن نقبل اتفاقا يقيد حقوقنا المائية.. ولا قوة تمنعنا عن ملء سد النهضة