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مشروعات رئيسية.. كيف أنفقت الحكومة 157 مليار جنيه خلال حكم السيسي؟

04:29 م الإثنين 22 يونيو 2020
مشروعات رئيسية.. كيف أنفقت الحكومة 157 مليار جنيه خلال حكم السيسي؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إنجازات 6 أعوام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020.

وتضمنت إنجازات الوزارة خلال 6 أعوام من حكم السيسي إنفاق مبالغ إجمالية على مختلف المشروعات بقيمة 157 مليار جنيه، وذلك على النحو التالي:

- 1.2 مليار جنيه ضمن برنامج حياة كريمة.

- 10.5 مليار جنيه لتطوير وتنمية 650 قرية.

- 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية صعيد مصر.

- 32 مليار جنيه لرصف الطرق والكباري.

- 5.5 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل العام.

- 12 مليار جنيه لمنظومة المخلفات الصلبة.

- 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة وتحسين البيئة.

- 350 مليون جنيه لتطوير المجازر الحكومية.

- 15 مليار جنيه لتدعيم وتحسين خدمات الإنارة.

- 2.4 مليار جنيه لتوريد وتركيب الكشافات الموفرة.

- 5.5 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور.

- 7.5 مليار جنيه لتدعيم المشروعات المتوقفة.

- 7.5 مليار جنيه لتدعيم احتياجات المحافظات.

- 23.7 مليار جنيه مشروعات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- 262 مليون جنيه لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية.

- 14.2 مليار جنيه قروض برنامج مشروعك.

- 140 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية.

- 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب قطع مياه موفرة.

- 300 مليون جنيه مخططات عمرانية.

السيسي مشروعات وزارة التنمية المحلية

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