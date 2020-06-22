مشروعات رئيسية.. كيف أنفقت الحكومة 157 مليار جنيه خلال حكم السيسي؟
كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إنجازات 6 أعوام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020.
وتضمنت إنجازات الوزارة خلال 6 أعوام من حكم السيسي إنفاق مبالغ إجمالية على مختلف المشروعات بقيمة 157 مليار جنيه، وذلك على النحو التالي:
- 1.2 مليار جنيه ضمن برنامج حياة كريمة.
- 10.5 مليار جنيه لتطوير وتنمية 650 قرية.
- 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية صعيد مصر.
- 32 مليار جنيه لرصف الطرق والكباري.
- 5.5 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل العام.
- 12 مليار جنيه لمنظومة المخلفات الصلبة.
- 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة وتحسين البيئة.
- 350 مليون جنيه لتطوير المجازر الحكومية.
- 15 مليار جنيه لتدعيم وتحسين خدمات الإنارة.
- 2.4 مليار جنيه لتوريد وتركيب الكشافات الموفرة.
- 5.5 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور.
- 7.5 مليار جنيه لتدعيم المشروعات المتوقفة.
- 7.5 مليار جنيه لتدعيم احتياجات المحافظات.
- 23.7 مليار جنيه مشروعات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- 262 مليون جنيه لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية.
- 14.2 مليار جنيه قروض برنامج مشروعك.
- 140 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية.
- 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب قطع مياه موفرة.
- 300 مليون جنيه مخططات عمرانية.
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