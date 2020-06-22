التعليم تكشف آلية تصحيح المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية
كتب- أسامة علي:
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس عام الامتحانات، أن المواد خارج المجموع سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز".
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات المواد وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، من المنزل.
وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن المواد غير المضافة للمجموع، ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب في المواعيد المحددة.
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