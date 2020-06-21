أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

"رحلة سائح في مصر".. السياحة تروج للسوق المصرية بفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي

09:55 م الأحد 21 يونيو 2020
"رحلة سائح في مصر".. السياحة تروج للسوق المصرية بفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي

وزير السياحة


كتب- يوسف عفيفي:


تطلق وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، فيلما ترويجيا تحت عنوان "رحلة سائح في مصر،" في ظل إعلان استعداد مصر لاستقبال السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري اعتبارًا من يوليو 2020.

يأتي إنتاج هذا الفيلم ضمن الحملة الدعائية التي تدشنها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان "Same Great Feelings" على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا منها ألمانيا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولى.

بالإضافة إلى عرض الفيلم على عددٍ من القنوات التليفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات "سي إن إن" وقناة "ديسكفري".

والفيلم من إنتاج وتمويل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين.

وتهدف الحملة الدعائية، إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي بهدف إطلاعهم علي الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، استعدادًا لعودة السياحة وجعل إقامة السائحين بها ممتعة وآمنة وفي الوقت نفسه إظهار تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري.

وزارة السياحة السياحة مواقع التواصل الاجتماعي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

الخبر التالى:

نائب وزير الإسكان: القانون ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض محدود.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد