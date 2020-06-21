اليوم.. بدء صرف منحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب - يوسف عفيفي:

بدأت الحكومة، اليوم الأحد، ولمدة 5 أيام في صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد، والبالغ قدرها 500 جنيه.

ووضعت وزارة القوى العاملة، إجراءات جديدة للتسهيل على العمال المستحقين وحفاظا على سلامة الجميع، حيث تم تقسيم المستفيدين من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف حفاظا على سلامة الجميع، مع التأكيد على جاهزية ماكينات الصرف من خلال 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية.

وشملت الإجراءات، إتاحة إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف آلي بدون التوجه إلى ماكينة محددة بدون خصم أي عمولات وذلك بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، بالإضافة إلى تحديد عدد المستحقين للصرف يوميا ويبلغ نحو 260 ألف عامل مستحق يوميا.

وناشدت وزارة القوى العاملة، الفئات المستحقة من العمالة غير المنتظمة، عدم الذهاب لأماكن الصرف، إلا بعد التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون المستحق منعا التزاحم وحفاظا على سلامة الجميع من وباء كورونا المستجد.

وترسل وزارة الاتصالات، رسالة نصية لكل مستحق على تليفونه الشخصي قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

ويبلغ عدد المستحقين للمنحة في المرحلة الثانية، نحو مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون أكثر من 800 مليون جنيه.

يشار إلى أن موعد الصرف خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري هي مدة مناسبة خاصة أن تلك الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى "للعمالة غير المنتظمة"، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.