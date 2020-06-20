التباعد والنظافة.. 3 نصائح من الصحة العالمية للطلاب قبل الامتحانات

كتب - أحمد جمعة:

وجهت منظمة الصحة العالمية في مصر، عددًا من النصائح للطلاب قبل أن الذهاب إلى الامتحانات.

ونشر الحساب الرسمي للمنظمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجهت فيه نصائح للطلاب منها:

1- دائمًا احرصوا على التباعد الجسدي، مسافة واحد متر على الأقل بينكم وبين أي شخص آخر.

2- ارتدوا الكمامات بشكل صحيح.

3- حافظوا على نظافة أيديكم باستمرار بغسلهما بالماء والصابون أو فركهما بالمطهر الكحولي.