التباعد والنظافة.. 3 نصائح من الصحة العالمية للطلاب قبل الامتحانات
كتب - أحمد جمعة:
وجهت منظمة الصحة العالمية في مصر، عددًا من النصائح للطلاب قبل أن الذهاب إلى الامتحانات.
ونشر الحساب الرسمي للمنظمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجهت فيه نصائح للطلاب منها:
1- دائمًا احرصوا على التباعد الجسدي، مسافة واحد متر على الأقل بينكم وبين أي شخص آخر.
2- ارتدوا الكمامات بشكل صحيح.
3- حافظوا على نظافة أيديكم باستمرار بغسلهما بالماء والصابون أو فركهما بالمطهر الكحولي.
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