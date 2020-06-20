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تجنب الشمس والتدخين.. 5 نصائح من الصحة يجب اتباعها بعد التبرع بالدم

06:57 م السبت 20 يونيو 2020
تجنب الشمس والتدخين.. 5 نصائح من الصحة يجب اتباعها بعد التبرع بالدم

التدخين

كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عدة نصائح يجب اتباعها بعد التبرع بالدم.

وقالت الوزارة، إنه يمكن التسجيل كمتبرع بالدم على "فيس بوك" على الحساب: اضغط هنا

أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية من خلال الرقم 15366.

وجاءت النصائح، التي يجب اتباعها بعد التبرع بالدم، كالتالي:

1- اشرب كمية سوائل أكثر من المعتاد خلال 4 ساعات من عملية التبرع.

2- اترك البلاستر على مكان الإبرة لمدة 12 ساعة

3- لا تدخن لمدة ساعتين.

4- تجنب المجهود العنيف لمدة 24 ساعة كاملة.

5- تجنب الوقوف تحت آشعة الشمس المباشرة لمدة ساعتين.

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التبرع بالدم الشمس التدخين وزارة الصحة فيسبوك

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