تجنب الشمس والتدخين.. 5 نصائح من الصحة يجب اتباعها بعد التبرع بالدم
كتب- أسامة علي:
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عدة نصائح يجب اتباعها بعد التبرع بالدم.
وقالت الوزارة، إنه يمكن التسجيل كمتبرع بالدم على "فيس بوك" على الحساب: اضغط هنا
أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية من خلال الرقم 15366.
وجاءت النصائح، التي يجب اتباعها بعد التبرع بالدم، كالتالي:
1- اشرب كمية سوائل أكثر من المعتاد خلال 4 ساعات من عملية التبرع.
2- اترك البلاستر على مكان الإبرة لمدة 12 ساعة
3- لا تدخن لمدة ساعتين.
4- تجنب المجهود العنيف لمدة 24 ساعة كاملة.
5- تجنب الوقوف تحت آشعة الشمس المباشرة لمدة ساعتين.
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