أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد السيسي لوحدات القوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية

05:37 م السبت 20 يونيو 2020
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- أسامة علي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي مجموعة من الصور، للرئيس وقيادات القوات المسلحة.

عبدالفتاح السيسي السيسي القوات الجوية بسام راضي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8785989

    عدد المصابين

  • 4645502

    عدد المتعافين

  • 463150

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: أي تدخل من الدولة المصرية في ليبيا بات له الشرعية الدولية