متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد السيسي لوحدات القوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية
05:37 م السبت 20 يونيو 2020
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كتب- أسامة علي:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي مجموعة من الصور، للرئيس وقيادات القوات المسلحة.
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