السيسي: إذا طالبنا الشعب الليبي بالتدخل فهذه إشارة للعالم
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لا ترغب في شيء إلا تحقيق أمن واستقرار وسلام ليبيا.
وأضاف السيسي، على هامش تفقده لاستعدادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية: إذا تحرك الشعب الليبي وطالبنا بالتدخل ده إشارة للعالم على أن مصر وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد.
وتابع: مصر لم تتدخل في ليبيا منذ سنوات لكن الموقف الآن مختلف.. النهاردة الأمور في معادلة الأمن القومي العربي مستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والشريفة مننا كلنا.. ولما نيجي نقول للقوات دي "القوات المسلحة المصرية" تتقدم هتتقدم وأنتم فوق منها يا شيوخ القبائل على رأسها.
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