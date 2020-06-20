السيسي: الاستعداد القتالي صار ضروريًا وحتميًا في ظل حالة عدم الاستقرار بالمنطقة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاستعداد القتالي صار أمرا ضروريًا وحتميًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة، وعدم توافر الظروف اللازمة لبناء بيئة مناسبة تحقق التنمية بعيدًا عن الصراعات التي تزهق أرواح أبناء الشعوب وتسمح بالاستيلاء على مقدراتها وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان.

وأضاف السيسي، على هامش تفقده لاستعدادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية: ما نشهده من تهريب للسلاح والمخدرات وتجارة البشر وهجرة غير شرعية ولعل الأزمة الليبية خير شاهد على حديثنا، وحذرت مصر على مدار عقد كامل من مخاطر تصاعدها وحرصت على دعم جهود التوصل لتسوية شاملة وإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.

وتابع الرئيس: اتخذت مصر موقفا استراتيجيا ثابتا دعا إلى التوصل لاستراتيجية تضمن سلامة الأراضي الليبية وسرعة استعادة مؤسسات الدولة للأمور في ليبيا ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تمتد لدول الجوار والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى حرص مصر على إتاحة المجال لكافة مكونات المجتمع الليبي للمشاركة في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها، وفي إطار ذلك اتخذنا عدة مسارات أهمها الدعم والاحترام الكامل لدعم جهود وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.